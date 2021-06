Polonia, Glik: «Dispiaciuto per l’eliminazione. È mancata la fortuna»

Kamil Glik, difensore della Polonia, ha commentato ai microfoni della UEFA l’eliminazione da Euro 2020

«Non siamo riusciti a segnare quel gol in più degli avversari che ci avrebbe permesso di andare avanti. Mi spiace tantissimo essere eliminato anche perché i gol presi erano tutti evitabili. Non abbiamo avuto molta fortuna in questo torneo».