Cristiano Ronaldo dopo aver segnato il rigore contro la Spagna ha mostrato un’inedita esultanza portandosi la mano sul mento

Cristiano Ronaldo si è dimostrato ancora una volta decisivo con la sua Nazionale nella sfida contro la Spagna. L’attaccante del Real Madrid ha portato in vantaggio la sua squadra su rigore e ha esultato portandosi la mano sul mento. Solitamente il centravanti portoghese festeggia il gol ispirandosi alla compagna Georgina. Al momento non è ancora chiaro perché Ronaldo abbia deciso di cambiare esultanza in una sfida così decisiva per il passaggio del turno al Mondiale 2018. Questo particolare gesto potrebbe riferirsi alla sua decisione di lasciare il Real Madrid in estate ma si tratta solo di illazioni.