Porto-Liverpool DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Porto-Liverpool, ritorno quarti di finale Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Il risultato dell’andata avvantaggia il Liverpool, che ad Anfield ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Naby Keita e Roberto Firmino. Il Porto è quindi chiamato a fare una grande impresa per continuare il sogno europeo. Di contro, però, troverà il Liverpool con l’entusiasmo a mille e intenzionato a raggiungere la semifinale per il secondo anno consecutivo.

Porto-Liverpool: pagelle e tabellino

Porto-Liverpool: diretta live, moviola e sintesi

Porto-Liverpool: formazioni ufficiali

Porto-Liverpool: probabili formazioni

Conceição si affida al tridente offensivo composto da Brahimi, Marega e Soares per tentare l’impresa. Fuori causa Corona dopo un problema fisico, non dovrebbe andare neanche in panchina. Nel Liverpool pochissimi dubbi: stante l’assenza di Oxlade-Chamberlain, Klopp si affida alla miglior formazione possibile per volare in semifinale. Davanti Salah, Firmino e Mane, in panchina un trio di tutto rispetto come Sturridge, Origi e Shaqi

PORTO (4-3-3): Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Otávio; Brahimi, Soares, Marega.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keïta, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Porto-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Porto-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 253 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.