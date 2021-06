Diogo Dalot convocato all’ultimo dalla nazionale portoghese dopo la positività al Covid di Cancelo. Le sue parole ad A Bola

Diogo Dalot farà parte dell’Europeo 2020 con il suo Portogallo. Il terzino del Milan è stato convocato dai lusitani dopo la positività al Covid di Joao Cancelo. Le parole del terzino del Milan raccolte da A Bola.

«Ero in vacanza, ero al ristorante e ho ricevuto una telefonata dal Portogallo. È stato un momento speciale. Da tempo volevo essere in Nazionale e quindi essere qui è un motivo di orgoglio. Ho sentito dire che è un gruppo molto buono, unito e che aiuta per integrare. Spero di farlo al più presto e dare una mano»

