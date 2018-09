Portogallo-Italia, è un gol di André Silva a sbloccare la partita di Lisbona: l’attaccante del Siviglia trafigge l’ex compagno del Milan, Donnarumma, con un preciso tiro d’interno sinistro

E un gol di André Silva a sbloccare Portogallo-Italia, partita di Nations League in corso allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona (segui la cronaca in diretta live). L’attaccante del Siviglia, arrivato in prestito dal Milan, si è fatto trovare pronto in area azzurra al termine di una veloce azione offensiva portoghese battendo Gianluigi Donnarumma al 48′ con un preciso tiro d’interno sinistro. Silva fa così dimenticare la pesante assenza di Cristiano Ronaldo nel migliore dei modi: segnando, proprio al suo ex compagno di squadra in rossonero.