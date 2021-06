Portogallo, Renato Sanches: «Poco spazio? Rispetto le decisioni del ct»

Renato Sanches, centrocampista del Portogallo, ha commentato la sconfitta subita contro la Francia: le sue dichiarazioni

«È finita 4-2, ma abbiamo anche avuto occasioni per segnare come loro. È stata una partita tra due grandi squadre. Il risultato parla da sé, ma penso che abbiamo avuto occasioni per ridurre lo svantaggio. Indipendentemente dal fatto che giochi dall’inizio o meno, faccio sempre del mio meglio. Ovviamente tutti i giocatori vogliono giocare, ma dobbiamo rispettare le decisioni».