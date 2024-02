Prandelli: «La Juve gioca in modo diverso e ora Vlahovic si esalta»

Cesare Prandelli, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a Tuttosport di Dusan Vlahovic e della Juventus

VLAHOVIC – «Sai… L’ho sempre visto bene e so bene che le qualità le ha sempre avute. Ora la squadra gioca in maniera più offensiva e lo aiuta di più, ma Dusan non si discute. È in fiducia, è vero: è più convinto di se stesso ma soprattutto del suo ruolo dentro alla Juventus».

LEADER – «Sì, ne sono convinto. Contro il Frosinone ha letteralmente trascinato la squadra e può davvero diventare il trascinatore di questa Juventus, il giocatore di riferimento anche per carattere oltre che per tecnica e gol».

JUVE – «Il giudizio non può che essere buono, anche molto buono: si sono poste le basi per la crescita futura. Quello che mi sembra possa mancare per il salto di qualità è, piuttosto, il miglior Chiesa. Non lo conosco e non so cosa gli manchi, ma mi sembra ancora alla ricerca di una continuità che sarebbe decisiva per la Juventus».