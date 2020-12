Prandelli: «Stiamo vivendo una situazione particolare, sappiamo dove migliorare»

Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Hellas Verona. Le sue parole

MATCH – «Nelle ultime due partite ci sono state due ottime prestazioni. Dobbiamo essere incisivi nella parte offensiva, abbiamo fatto un ottimo primo tempo mentre nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area nella ripresa».

FIRENZE – «Cosa sento? Un grande senso di responsabilità, maggiore rispetto ad altre squadre. La vivo intensamente, con grande emozione. Ringrazio i tifosi che ci hanno caricato, sappiamo che ci mancano molto. Siamo una delle poche squadre nelle quali il pubblico può influenzare il risultato»

ATTACCANTI – «Bonaventura ha un’attitudine importante ma era stanco e nervoso. Dobbiamo accompagnare di più l’azione. Più si va in area di rigore, più si può fare male. Juventus? La fiducia non deve mai mancare, dobbiamo fare una bella prestazione su un campo difficile. Cercheremo di recuperare le energie per essere mentalmente pronti».

MIGLIORAMENTI – «Tre settimane fa avremmo preso delle imbarcate pazzesche mentre oggi non abbiamo concesso nulla ad una squadra molto offensiva. Sappiamo dove dobbiamo migliorare».

CLASSIFICA – «Non rispecchia il valore della squadra? Questo giochino ha fregato questa squadra. Ad inizio stagione tutti avevano grandi ambizioni ma ora ci dobbiamo rendere conto che la realtà questa. E dobbiamo pensare solo a compattarci, poi basta un po’ di fortuna e magari ritrovi la fiducia».