La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la sua 2ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato: 1 ) FROSINONE-ATALANTA (sabato 26 agosto, ore 18.30) – DAZN/SKY

Il Frosinone è l’unica squadra che non ha mai fatto gol all’Atalanta fra quelle di questo campionato che i bergamaschi hanno affrontato più di due volte. L’attaccante colombiano della Dea, Duvan Zapata, ancora in forza alla squadra di Gasperini, mise a segno un poker di reti nella gara del 2018/19.

Totale gare: 2. Vittorie Frosinone: 0. Pareggi: 1. Vittorie Atalanta: 1.

0-0 del 2015/16; Ultima vittoria Atalanta: 0-5 del 2018/19 [11′ G. Mancini, 44′, 47′, 64′, 73′ D. Zapata];

0-5 del 2018/19 [11′ G. Mancini, 44′, 47′, 64′, 73′ D. Zapata]; Miglior marcatore della sfida: 4 gol – D. Zapata (Atalanta).

2) MONZA-EMPOLI (sabato 26 agosto, ore 18.30) – DAZN

Un solo precedente in Serie A fra Monza ed Empoli, risalente al precedente campionato e vinto 2-1 dai brianzoli con gol partita di Izzo, ancora in forza alla squadra di Palladino.

Totale gare: 1. Vittorie Monza: 1. Pareggi: 0. Vittorie Empoli: 0.

2. 1. Ultima vittoria Monza: 2-1 del 2021/22 [19′ Ciurria (M), 51′ Satriano (E), 67′ Izzo (M)];

2-1 del 2021/22 [19′ Ciurria (M), 51′ Satriano (E), 67′ Izzo (M)]; Miglior marcatore della sfida: 1 gol – Patrick Ciurria, Armando Izzo (Monza), Martín Satriano (Empoli).

3) VERONA-ROMA (sabato 26 agosto, ore 20.45) – DAZN

I giallorossi conducono nei 32 precedenti disputati in Serie A in casa del Verona, ma il risultato che si è verificato più di frequente fra le due squadre è il pareggio (ben 13 volte).

Totale gare: 32. Vittorie Verona: 8. Pareggi: 13. Vittorie Roma: 11.

32. 38. Ultima vittoria Verona: 3-2 del 2021/22 [36′ Lo. Pellegrini (R), 49′ Barak (V), 54′ Caprari (V), 58′ aut. Ilic (R), 63′ Faraoni (V)];

3-2 del 2021/22 [36′ Lo. Pellegrini (R), 49′ Barak (V), 54′ Caprari (V), 58′ aut. Ilic (R), 63′ Faraoni (V)]; Ultimo pareggio: 1-1 del 2015/16 [61′ Jankovic (V), 66′ Florenzi (R)];

1-1 del 2015/16 [61′ Jankovic (V), 66′ Florenzi (R)]; Ultima vittoria Roma: 1-3 del 2022/23 [26′ Dawidowicz (V), 45′ + 2 Zaniolo (R), 88′ Volpato (R), 90′ + 2 El Shaarawy (R)];

1-3 del 2022/23 [26′ Dawidowicz (V), 45′ + 2 Zaniolo (R), 88′ Volpato (R), 90′ + 2 El Shaarawy (R)]; Miglior marcatore della sfida: 3 gol – Gianni Bui (Verona), Roberto Pruzzo e Francesco Totti (Roma).

4) MILAN-TORINO (sabato 26 agosto, ore 20.45) – DAZN/SKY

Dominio rossonero nelle sfide casalinghe in Serie A con il Torino. L’ultimo successo dei granata a San Siro risale addirittura alla stagione 1984/85, quando l’austriaco Walter Schachner regalò all’epoca 2 punti ai granata di Radice.

Totale gare: 77. Vittorie Milan: 46. Pareggi: 20. Vittorie Torino: 11.

133. 51. Ultima vittoria Milan: 1-0 del 2022/23 [62′ Giroud];

1-0 del 2022/23 [62′ Giroud]; Ultimo pareggio: 0-0 del 2018/19;

0-0 del 2018/19; Ultima vittoria Torino: 0-1 del 1984/85 [61′ Schachner];

0-1 del 1984/85 [61′ Schachner]; Miglior marcatore della sfida: 8 gol – Gunnar Nordahl (Milan).

5) FIORENTINA-LECCE (domenica 27 agosto, ore 18.30) – DAZN

La Fiorentina ha perso 4 delle ultime 8 gare al Franchi contro il Lecce nel torneo, riportando 3 vittorie e un pareggio nelle altre 4.

Totale gare: 15. Vittorie Fiorentina: 8. Pareggi: 3. Vittorie Lecce: 4.

26. 9. Ultima vittoria Fiorentina: 1-0 del 2022/23 [27′ aut. Gallo];

1-0 del 2022/23 [27′ aut. Gallo]; Ultimo pareggio: 1-1 del 2010/11 [29′ Di Michele (L), 56′ Gilardino (F)];

1-1 del 2010/11 [29′ Di Michele (L), 56′ Gilardino (F)]; Ultima vittoria Lecce: 1-2 del 2001/02 [42′ Di Livio (F), 45′ + 2 Vugrinec (L), 82′ Chevantón (L)];

1-2 del 2001/02 [42′ Di Livio (F), 45′ + 2 Vugrinec (L), 82′ Chevantón (L)]; Miglior marcatore della sfida: 3 gol – Gabriel Omar Batistuta, Enrico Chiesa (Fiorentina).

6) JUVENTUS-BOLOGNA (domenica 27 agosto, ore 18.30) – DAZN

La Juventus è imbattuta nelle ultime 11 gare interne di Serie A disputate contro il Bologna, avendo riportato 9 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo successo rossoblù a Torino risale alla stagione 2010/11, quando i felsinei espugnarono l’Olimpico (attuale Olimpico Grande Torino) con una doppietta di Di Vaio.

Totale gare: 76. Vittorie Juventus: 45. Pareggi: 26. Vittorie Bologna: 5.

128. 56. Ultima vittoria Juventus: 3-0 del 2022/23 [24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik];

3-0 del 2022/23 [24′ Kostic, 59′ Vlahovic, 62′ Milik]; Ultimo pareggio: 1-1 del 2021/22 [52′ Arnautovic (B), 90′ + 5 Vlahovic (J)];

1-1 del 2021/22 [52′ Arnautovic (B), 90′ + 5 Vlahovic (J)]; Ultima vittoria Bologna: 0-2 del 2010/11 [50′, 67′ Di Vaio];

0-2 del 2010/11 [50′, 67′ Di Vaio]; Miglior marcatore della sfida: 6 gol – John Charles, Filippo Inzaghi (Juventus).

7) LAZIO-GENOA (domenica 27 agosto, ore 20.45) – DAZN/SKY

La Lazio ha vinto ben 6 delle ultime 7 gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (una sconfitta), e in questo parziale ha realizzato una media di tre gol a partita.

Totale gare: 52. Vittorie Lazio: 28. Pareggi: 16. Vittorie Genoa: 8.

97. 45. Ultima vittoria Lazio: 3-1 del 2021/22 [36′ Pedro (L), 75′ Acerbi (L), 81′ Zaccagni (L), 86′ Melegoni (G)];

3-1 del 2021/22 [36′ Pedro (L), 75′ Acerbi (L), 81′ Zaccagni (L), 86′ Melegoni (G)]; Ultimo pareggio: 1-1 del 2008/09 [69′ D. Milito (G), 80′ Dabo (L)];

1-1 del 2008/09 [69′ D. Milito (G), 80′ Dabo (L)]; Ultima vittoria Genoa: 1-2 del 2017/18 [55′ Pandev (G), 59′ Parolo (L), 90′ + 2 Laxalt (G)];

1-2 del 2017/18 [55′ Pandev (G), 59′ Parolo (L), 90′ + 2 Laxalt (G)]; Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Silvio Piola (Lazio), Ciro Immobile (Genoa e Lazio).

8) NAPOLI-SASSUOLO (domenica 27 agosto, ore 20.45) – DAZN

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, ha realizzato 4 gol in campionato in casa contro il Sassuolo, che lo rendono il miglior marcatore della sfida in casa dei partenopei. L’unico successo neroverde a Napoli risale alla stagione 2020/21 (0-2 con gol di Locatelli e Maxime López).

Totale gare: 10. Vittorie Napoli: 7. Pareggi: 2. Vittorie Sassuolo: 1.

24. 7. Ultima vittoria Napoli : 4-0 del 2022/23 [4′, 19′ Osimhen, 36′ Kvaratskhelia, 77′ Osimhen];

: 4-0 del 2022/23 [4′, 19′ Osimhen, 36′ Kvaratskhelia, 77′ Osimhen]; Ultimo pareggio: 1-1 del 2016/17 [42′ L. Insigne (N), 82′ Defrel (S)];

1-1 del 2016/17 [42′ L. Insigne (N), 82′ Defrel (S)]; Ultima vittoria Sassuolo: 0-2 del 2020/21 [59′ Locatelli, 90′ + 5 Maxime López];

0-2 del 2020/21 [59′ Locatelli, 90′ + 5 Maxime López]; Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Osimhen (Napoli).

9) SALERNITANA-UDINESE (lunedì 28 agosto, ore 18.30) – DAZN

Il centrocampista offensivo della Salernitana, Antonio Candreva, ha giocato con l’Udinese le sue prime 3 gare in Serie A e contro la sua ex squadra ha già realizzato 6 gol in carriera (solo contro l’Inter ne ha fatti di più, 7).

Totale gare: 3. Vittorie Salernitana: 1. Pareggi: 0. Vittorie Udinese : 2.

4. 8. Ultima vittoria Salernitana: 3-2 del 2022/23 [25′ Zeegelaar (U), 30′ Nestorovski (U), 43′ Kastanos (S), 57′ Candreva (S), 90′ + 6 Troost-Ekong (S)];

3-2 del 2022/23 [25′ Zeegelaar (U), 30′ Nestorovski (U), 43′ Kastanos (S), 57′ Candreva (S), 90′ + 6 Troost-Ekong (S)]; Ultima vittoria Udinese: 0-4 del 2021/22 [6′ Deulofeu, 34′ Nestorovski, 42′ Udogie, 57′ Pereyra]

0-4 del 2021/22 [6′ Deulofeu, 34′ Nestorovski, 42′ Udogie, 57′ Pereyra] Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Nestorovski (Udinese).

10) CAGLIARI-INTER (lunedì 28 agosto, ore 20.45) – DAZN

L’Inter conduce nelle statistiche in Serie A nelle gare in trasferta disputate con il Cagliari, anche se il risultato prevalente è stato il pareggio (18 volte). L’ultima vittoria sarda risale alla stagione 2018/19 (1-2 in quell’occasione per la squadra di Maran).

Totale gare: 42. Vittorie Cagliari: 7. Pareggi: 18. Vittorie Inter: 17.

42. 63. Ultima vittoria Cagliari: 2-1 del 2018/19 [31′ aut. Perisic (I), 38′ Lautaro Martínez (I), 43′ Pavoletti (C)];

2-1 del 2018/19 [31′ aut. Perisic (I), 38′ Lautaro Martínez (I), 43′ Pavoletti (C)]; Ultimo pareggio: 1-1 del 2006/07 [17′ Colucci (C), 38′ Grosso (I)];

1-1 del 2006/07 [17′ Colucci (C), 38′ Grosso (I)]; Ultima vittoria Inter: 1-3 del 2021/22 [25′ Darmian (I), 51′ Lautaro Martínez (I), 54′ Lykogiannis (C), 84′ Lautaro Martínez (I)];

1-3 del 2021/22 [25′ Darmian (I), 51′ Lautaro Martínez (I), 54′ Lykogiannis (C), 84′ Lautaro Martínez (I)]; Miglior marcatore della sfida: 5 reti – Luigi Riva (Cagliari), Mauro Icardi (Inter).

