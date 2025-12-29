Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! La squadra di Slot non riesce a risolvere questo problema: numeri impietosi per i Reds sulle palle inattive

Premier League, Liverpool è allarme calci piazzati! Ecco la vera difficoltà della squadra di Slot che non riesce a risolvere questo problema

Il Liverpool sta affrontando una crisi difensiva su un fronte specifico che sta minando la stagione: i calci piazzati. I numeri sono impietosi: nessuna squadra nei cinque principali campionati europei ha subito più gol (12, esclusi i rigori) da situazioni di palla inattiva in questa stagione di Premier League. È diventata la vera kryptonite per il nuovo tecnico Arne Slot.

Prima della recente sfida contro i Wolves – dove i Reds hanno subito gol, prevedibilmente, da un corner – Slot aveva minimizzato il problema, definendo i calci piazzati quasi un “add-on”, un’aggiunta al gioco. Una visione che appare anacronistica nell’evoluzione tattica della Premier League moderna, dove queste situazioni sono spesso fondamentali. La realtà del campo ha punito questa prospettiva: Newcastle, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Wolves sono solo alcune delle squadre che hanno sfruttato questa fragilità strutturale. Se la classifica si basasse sulla differenza reti netta da calci piazzati, il Liverpool sarebbe ultimo.

Ma dove nasce l’errore? Il problema principale sono i calci d’angolo. Solo il West Ham ha subito più reti delle sette incassate dal Liverpool da corner, una frequenza che lo stesso Slot ha definito “quasi ridicola”.

L’analisi tattica, però, rivela un paradosso interessante. Il Liverpool raramente viene battuto sul “primo contatto” aereo (dato che spiega un xG difensivo relativamente basso in queste situazioni). Il vero disastro, come evidenziato anche dal capitano Virgil van Dijk, avviene nella “seconda fase”.

Van Dijk ha definito “micidiale” l’incapacità della squadra di reagire quando la palla diventa vagante in area o quando l’azione viene riciclata dagli avversari dopo una prima respinta. I Reds risultano poco reattivi sulle seconde palle. L’esempio lampante è il gol vittoria di Harry Maguire per lo United: non un colpo di testa diretto sul corner iniziale, ma una rete nata da un cross nella seconda fase dell’azione, con diversi giocatori dello United lasciati colpevolmente liberi sul secondo palo. Risolvere questo deficit di attenzione e reattività è ora la priorità assoluta per Slot.

