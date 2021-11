Premier League, il punto: stop per City e Liverpool, il Chelsea allunga

Premier League, il punto: i blues sempre più al primo posto, dopo i passi falsi di Manchester City e Liverpool nell’ultima giornata

L’ultima giornata di Premier League ha visto l’allungo in classifica del Chelsea, che nel secondo tempo ha messo al tappeto il Newcastle grazie alla doppietta di Reece James e al rigore di Jorginho. I punti di vantaggio sul secondo posto sono ora 3, visto il pareggio del Brighton ad Anfield con il Liverpool, che si è fatto rimontare un vantaggio di due reti.

La caduta più clamorosa è però certamente quella del Manchester City. Gli uomini di Pep Guardiola, in dieci uomini per un tempo, perdono in casa contro il Crystal Palace, che così dà una bella botta alla propria autostima, oltre ad uscire al momento dalla zona calda. Quarto posto conservato dal West Ham, che ha travolto a domicilio (1-4) l’Aston Villa.

Torna a vincere lo United, l’Arsenal continua la scalata

Subito dietro troviamo la coppia formata da Manchester United e Arsenal. I Red Devils stracciano il Tottenham, guidati da un super Cristiano Ronaldo, facendo così saltare la panchina di Nuno Espirito Santo, che viene sostituito da Antonio Conte. I Gunners continuano nel loro momento di forma e grazie a Gabriel e Smithw Rowe superano l’ostacolo Leicester. Avvicinandoci ai bassifondi, il Brentford non riesce più a vincere e, anzi, trova il suo terzo stop consecutivo contro il Burnley terzultimo. Male anche il Watford di Ranieri, al suo secondo ko dal ritorno in Premier, che perde contro il Southampton per la rete di Adams e scivola sempre più giù. Respira, almeno per il momento, il Leeds di Bielsa, che supera il fanalino di coda Norwich e si tira fuori dalla zona retrocessione. Giornata che si è poi conclusa ieri con il successo per 2-1 del Wolverhampton sull’Everton.

