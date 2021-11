Taibi: «United poco squadra, l'Atalanta può farcela. Ma Ronaldo...»

Massimo Taibi, ex portiere dell’Atalanta, ha analizzato la sfida che aspetta i nerazzurri con il Manchester United: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Taibi ha parlato di Atalanta-Manchester United.

COSA FARE – «Fare l’Atalanta, come le è riuscito per circa un’ora a Old Trafford, dove ha messo sotto la squadra di Solskjaer. Cioè essere aggressiva, pressare alta, non lasciare l’iniziativa al Manchester. Non credo che una gara più accorta aumenti le chance della squadra di Gasperini stasera, soprattutto contro un avversario così pieno di stelle in grado di farti del male in ogni momento della partita. Il gioco è uno dei punti di forza della Dea e rinunciarci sarebbe un errore».



MANCHESTER UNITED – «Ha ragione Gasperini. Sulla singola partita i Red Devils non sono inferiori a nessuno, ma non mi sembrano ancora squadra, gruppo. Solskjaer sta cercando di trovare la chimica giusta e non è facile».



DIFFICILE ALLENARE CR7 – «Non sono d’accordo. Stiamo vedendo alla Juventus la differenza tra avere CR7 e non averlo, soprattutto in termini di gol. E con lo United Cristiano sta segnando praticamente sempre».



MUSSO E DE GEA – «Sono due grandi portieri, che per certi versi si assomigliano. De Gea ha

vissuto una stagione sotto le attese lo scorso anno, ma le sue qualità sono indiscutibili. Non difendi la porta del Manchester United per più di dieci anni se non sei speciale. Il rendimento di Musso, invece, non mi sorprende: si è affacciato da poco al grande calcio, ma è senz’altro pronto e credo possa anche migliorare».