Premio Puskas 2018: la rovesciata di Cristiano Ronaldo può essere votata – VIDEO

C’è anche Cristiano Ronaldo tra i pretendenti per il Puskas Award 2018, il premio riservato al gol più bello della passata stagione, grazie a quella rovesciata contro la Juve…

Il primo premio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ironia della sorte, potrebbe essere quello che più di tutti ha fatto piangere i bianconeri la scorsa stagione. Sì, perché l’asso portoghese, acquisto dell’estate bianconera, è in lizza – anzi, per meglio dire proprio uno dei favoriti assoluti – per la conquista del Premio Puskas 2017/2018 da parte della UEFA, ovvero tanto per intenderci il premio che di anno in anno i tifosi votano per premiare il gol più bello della stagione appena passata. La rete che potrebbe valere a CR7 l’ennesimo premio della sua impressionante carriera è – nemmeno a dirlo – la celebre rovesciata ai danni della Juventus nei quarti di andata di Champions League la scorsa stagione a Torino. Un gol che – conti alla mano – nonostante la partita di ritorno strepitosa della Juve, ha poi eliminato i bianconeri dalla competizione sancendo il 3 a 0 finale per il Real Madrid, facendo scattare però anche il colpo di fulmine definitivo tra il popolo bianconero e Ronaldo.

Non solo Ronaldo, nell’elenco dei candidati al premio che possono essere votati sul sito UEFA (QUI) ci sono anche altri nomi: alcuni noti, altri un po’ noti. Il nome del vincitore verrà svelato tra qualche giorno, il 27 agosto 2018. Ecco l’elenco dei partecipanti: