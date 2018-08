CR7 pronto all’impatto con la A: «Sognavo la Juve sin da bambino»

A una settimana dal suo esordio epocale in Serie A, Cristiano Ronaldo parla ai microfoni di Juventus TV svelando aspettative e progetti: «Sono nel miglior club italiano»

La Juventus? Un sogno sin da bambino. Quanti lo hanno detto, quanti lo hanno pensato… Anche Cristiano Ronaldo, evidentemente. L’asso portoghese ha rilasciato una intervista esclusiva per il lancio della nuova Juventus TV, che da quest’anno sarà disponibile per piattaforme streaming e non più televisive. Ad una settimana dal suo esordio in Serie A contro il Chievo, un evento epocale per il nostro campionato, le sue sensazioni (e i suoi propositi) sono chiarissimi: «Mi sento benissimo. Qui tutto è grandioso: l’atmosfera, i tifosi che circondano lo stadio, la gente al centro sportivo che è stata molto carina con me. Sono contento e soddisfatto di essere qui – le parole di CR7 – . La Juve è prima di tutto un grande club: sin da quando ero bambino la guardavo in tv e sognavo di giocarci. Ora sono in una squadra fantastica, tra le più grandi al mondo, e sono contento di questo».

«Non c’è stato un vero e proprio momento in cui ho deciso di venire alla Juventus: nel corso degli ultimi anni ci ho giocato più volte contro ed ho sentito un feeling speciale con i tifosi bianconeri. La Juve è il più grande club italiano, uno dei migliori sul pianeta, per cui è stata una decisione tutto sommato semplice: questa è una società incredibile», ha specificato poi l’ex Real Madrid. Complice della scelta anche quel gol in rovesciata qualche mese fa proprio alla Juve a cui i supporters bianconeri invece che fischiare… avevano applaudito: «Incredibile: non mi era mai successa prima una cosa del genere. Segni un gol nei quarti di finale alla Juventus in Champions League… e vedi lo stadio che ti applaude. Semplicemente incredibile. All’inizio ero sorpreso, prima di allora seguivo la Juve come altri club, ma da quel momento mi è piaciuta ancora di più. Non voglio dire sia stato quello il momento di svolta per la mia decisione, ma ha aiutato».

Cristiano Ronaldo per Juventus TV: «Non cambierò il mio stile»

Sabato prossimo il debutto a Verona: da Ronaldo ci si aspettano subito gol pesanti… «Devo ringraziare i tifosi per il supporto: la mia priorità è fare del mio meglio ed essere un professionista. Questo è il mio lavoro: cercherò di divertirmi più che posso ed aiutare la Juventus a diventare una squadra più forte. Il mio primo gol arriverà con naturalezza, non ci sto pensando: so che sono pronto a segnare subito, ma non importa quando segnerò la prima volta. Sono contento e voglio rendere felici anche i tifosi: faccio questo lavoro da quindici o sedici anni, le mie metodologie di allenamento sono sempre le stesse. Ho giocato per il Manchester United e per il Real Madrid, ora ho questa nuova avventura, ma non cambierò il mio stile».

Chiosa sulla Serie A: «Conosco già il campionato, lo seguivo in tv, ma ovviamente non ci ho mai giocato. Spero di adattarmi subito, ma sono qui per competere soprattutto col miglior club italiano: spero di iniziare alla grande». Lo sperano anche i tifosi bianconeri.