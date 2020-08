Preparatore atletico Lione: «Ecco come ci siamo allenati per la Champions»

Preparatore Lione: «Ecco come ci siamo allenati per la Champions». Paolo Rongoni svela i segreti del club transalpino

Intervistato da Sky Sport, Paolo Rongoni – preparatore italiano del Lione – ha parlato della preparazione svolta dal club transalpino in avvicinamento alla Champions.

PREPARAZIONE – «Abbiamo fatto una preparazione particolare. Tutto era nuovo, il lavoro è stato stravolto dal fatto che non abbiamo ricominciato il campionato. Ci siamo adattati, c’erano infortunati da tutte le parti. Abbiamo fatto una preparazione diversa dal solito che forse riproporremo in futuro. Nel primo blocco di 4 settimane abbiamo lavorato duramente, poi 3 settimane di calcio. Il merito è anche dello staff tecnico».

NON GIOCARE MEGLIO CHE GIOCARE – «Non lo so, la mia preoccupazione principale era capire come arrivare a questo momento con un po’ di gamba. Il calcio si allena solo giocando a calcio. Sono frenate, accelerazione, tempi di passaggio, tempi di gioco. La preparazione specifica l’hanno fatta gli allenatori».