Presentazione Cristiano Ronaldo: la Juve lo presenterà lunedì 16 luglio 2018 all’Allianz Stadium, questa la prima data ipotizzata dopo l’annuncio

Cristiano Ronaldo verrà presentato nella giornata di lunedì 16 luglio 2018. Questa è la data scelta per la presentazione del “colpo del secolo” da parte della Juventus, almeno secondo le indiscrezioni che stanno facendo seguito all’annuncio ufficiale dell’operazione arrivato prima dal Real Madrid e poi dai bianconeri. L’asso portoghese è della Vecchia Signora e domenica sera dovrebbe arrivare a Torino, terminando anticipatamente la vacanza in Grecia, nel Peloponneso. CR7, salvo sorprese, dovrebbe essere presentato ai tifosi e alla stampa nella giornata di lunedì. Un giorno storico, che scriverà una pagina memorabile per la Juve, certo, ma anche per il calcio italiano tutto.

All’Allianz Stadium il clima si sta già vertiginosamente surriscaldando. Con la marea bianconera dei tifosi al settimo cielo per questa operazione pronta ad invadere le strade intorno alla nuovissima area della Continassa, dopo essere però andati prima ad accogliere CR7 all’aeroporto di Caselle. Queste le cifre dell’accordo tra bianconeri e blancos: 100 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino del giocatore, da versare nelle casse madridiste in due esercizi. E a Cristiano Ronaldo uno stipendio di 30 milioni di euro all’anno per quattro stagioni, ovvero fino al 2022. A queste cifre si aggiungono le commissioni del potente procuratore Jorge Mendes, ma per vedere uno dei più forti calciatori di sempre indossare la casacca della Juve… questo ed altro.