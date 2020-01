Presidente Federcalcio albanese duro: «Panucci non può allenare. Pensa solo ai soldi»

Il presidente della Federcalcio dell’Albania ha espresso un giudizio sugli allenatori italiani, scagliandosi contro Panucci

Il presidente della Federcalcio albanese, Armand Duka, ha parlato sulle pagine di Tuttosport esaltando le qualità degli allenatori italiani. L’Albania ha visto succedersi in panchina Gianni, De Biasi, Christian Panucci fino all’attuale Edy Reja.

PANUCCI – «Quella scelta l’ho sbagliata completamente e chiedo ancora scusa ai tifosi. Per noi la Nazionale è la cosa più importante e lui ha distrutto la squadra. Pensavo fosse un uomo di carattere e invece è un uomo di conflitto: non potrà mai fare l’allenatore. Dopo ogni partita c’erano critiche, tensioni con la stampa. Io cercavo di mediare ma lui faceva le stesse cose e determinava altre spaccature. E, per di più, non pensa al calcio: ama solo i soldi»