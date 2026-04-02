Serie A
Presidente FIGC, corsa aperta per il dopo Gravina: tra Malagò ed Abete, spunta anche l’ipotesi Del Piero! Tutti i nomi
Presidente FIGC, parte il toto nomi per il post Gravina: tra Malagò ed Abete, spunta anche l’ipotesi Del Piero! Tutte le opzioni
La partita per la futura presidenza della FIGC è già entrata nel vivo. In attesa di sviluppi ufficiali sulla posizione di Gabriele Gravina, cresce infatti l’ipotesi di elezioni anticipate e, di conseguenza, prende forma anche il dibattito sul profilo chiamato a guidare il calcio italiano nel prossimo ciclo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tema centrale è quello della discontinuità: l’idea sempre più forte è quella di voltare pagina rispetto agli ultimi anni, scegliendo una figura capace di dare un’impronta nuova al sistema federale.
In questo scenario, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Giovanni Malagò. L’ex presidente del CONI, oggi senza incarichi operativi di primo piano nel calcio ma forte di un profilo internazionale molto solido, viene indicato dal quotidiano come il candidato più spendibile sul piano dell’immagine, dell’esperienza e delle relazioni istituzionali. Restano però degli ostacoli da superare, soprattutto legati al fatto che Malagò conosce bene il sistema sportivo, ma non appartiene direttamente al “fortino” del calcio federale. Proprio per questo motivo, la sua eventuale candidatura andrebbe sostenuta da un consenso trasversale non semplice da costruire.
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Dopo Gravina, prende quota anche la soluzione interna
Accanto all’opzione esterna, il Corriere dello Sport evidenzia anche una possibile soluzione endofederale. In questo caso, il profilo più naturale resta quello di Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed ex numero uno della FIGC. La sua figura viene vista soprattutto come possibile traghettatore in vista delle nuove elezioni, anche se resta da capire se abbia davvero intenzione di rimettersi in gioco. Tra i nomi citati c’è anche quello di Matteo Marani, oggi presidente della Lega Pro, ma la sua priorità, sempre secondo il quotidiano, sembrerebbe essere il lavoro già avviato in Serie C.
Da Marotta a Del Piero, le suggestioni per il futuro della FIGC
Non mancano, infine, le ipotesi più suggestive. Il Corriere dello Sport inserisce nella lista anche Beppe Marotta, profilo di grande peso ma legato a tempi forse troppo stretti per un coinvolgimento immediato. Più defilato Adriano Galliani, mentre sullo sfondo prende forma anche l’idea di una svolta simbolica con ex campioni come Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Demetrio Albertini e Billy Costacurta. La corsa è appena cominciata, ma una cosa appare chiara: entro circa 90 giorni il calcio italiano potrebbe avere un nuovo vertice federale.
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