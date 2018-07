Prima giornata Serie A 2018-2019: si giocherà fra il 17 e il 18 agosto. Giovedì 26 luglio alle 19 via al sorteggio del turno

Domani verrà finalmente sorteggiato il nuovo calendario della Serie A 2018–2019. Pertanto finalmente sapremo quale saranno per gare della prima giornata che si giocherà tra il 17 e il 18 di agosto. L’attesa è ovviamente tanta per sapere come verrà composta la prima giornata della Serie A 2018-2019, e se ci saranno già alcuni big match. La speranza è ovviamente quella di offrire già un inizio ricco di gol e spettacolo, come accadde l’anno scorso, quando le gare inaugurali del nostro campionato mantennero le attese, regalando emozioni e alcuni discreti colpi di scena. Il primo acuto della passata stagione toccò alla Juventus, che il 19 agosto fece il suo esordio travolgendo il Cagliari per 3-0 e mettendo subito le cose in chiaro su chi fosse il favorito alla vittoria finale. Non si fece però aspettare la risposta del Napoli di Maurizio Sarri, rivale designato della vecchia signora. Un 3-1 perentorio e inflitto senza nemmeno sudare al malcapitato Hellas Verona.

Fu un esordio vincente anche per tutte le altre big. A cominciare dalla nuova Roma di Di Francesco che si impose nella difficile sfida esterna in casa dell’Atalanta, grazie alla rete su punizione di Kolarov. Non furono da meno le due milanesi, vincenti entrambe con il risultato di 3-0. L’Inter trascinata dal suo capitano Mauro Icardi stese la Fiorentina a San Siro, mentre il Milan riuscì ad espugnare l’Ezio Scda di Crotone e incominciò a intravedere la luce prodotta dalla stella del baby fenomeno Patrick Cutrone, a segno nell’esordio assoluto in Serie A con la maglia rossonera. Tra le big stecca solo la Lazio di Simone Inzaghi, che viene fermata sullo 0-0 dalla sorprendente Spal di Leonardo Semplici. Andarono a chiudere la giornata i pareggi tra Torino e Bologna e tra Sassuolo e Genoa, e le vittorie, entrambe per 2-1, della Sampdoria sul Benevento e del Chievo sull’Udinese.