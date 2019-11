Primavera 1, Roma-Sassuolo 4-3: cronaca e tabellino della spettacolare partita andata in scena al Tre Fontane

La Roma di De Rossi ritrova il successo a margine di una partita decisamente pirotecnica. In vantaggio per 3-0 alla mezz’ora del primo tempo, infatti, i giallorossi si fanno rimontare fin sul 3-2 dal Sassuolo. Il solito Tall ristabilisce le distanze, quindi nel finale ingenuità di Bianda permette ai neroverdi di trovare il 4-3 e restare così in partita fino alla fine.

Roma-Sassuolo 4-3

Reti: 24′ Bianda, 26′ Semeraro, 32′ rig. Zalewski, 41′ Aurelio, 51′ rig. Marginean, 60′ Tall, 91′ rig. Oddei.

Roma: Zamarion; Santese (54′ Codou), Semeraro (84′ Coccia), Bianda, Trasciani, Darboe, Bove (54′ Riccardi), Sdaigui, Tall (82′ Satriano), D’Orazio (54′ Tripi), Zalewski. A disp. Boer, Plesnierowicz, Chierico, Barma, Besuijen, Milanese, Buttaro. All. De Rossi.

Sassuolo: Turati; Saccani (46′ Pinelli), Aurelio, Nagy, Bellucci, Midolo, Marginean (90′ Bartoli), Artioli, Oddei, Ahmetaj (46′ Manara), Pellegrini (88′ Ripamonti). A disp. Vitale, Shiba, Leporati, D’Alessio, Simonetta, Mercati, Aucelli, Ripamonti. All. Turrini.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: Marginean, Trasciani.