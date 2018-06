Probabili formazioni Colombia-Inghilterra: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio domenica 3 luglio alle 20

Una delle possibili sorprese del Mondiale contro chi, finora, al Mondiale ha deluso. Colombia-Inghilterra sarà l’ultimo ottavo di finale del Mondiale di Russia 2018. La squadra allenata da Pekerman è arrivata prima nel Gruppo H, nonostante la sconfitta all’esordio per 1-2 contro il Giappone. Nelle successive partite, però, Los Cafeteros sono riusciti a battere prima la Polonia con un netto 3-0 e poi il Senegal 1-0, per un totale di 5 goal fatti e due subiti. Per quanto riguarda gli inglesi, la nazionale allenata da Southgate si è piazzata al secondo posto nel Gruppo G, iniziato benissimo con le vittorie contro Tunisia (1-2) e Panama (6-1), ma finito male a causa della sconfitta per 1-0 rimediata nello scontro diretto contro il Belgio. Ora la sfida verità, chi vince troverà sul suo cammino un quarto “morbido” contro la vincente di Svezia-Svizzera

QUI COLOMBIA – Pochi dubbi di formazione per Pekerman. La Colombia scenderà in campo con il classico 4-2-3-1, con Ospina tra i pali e il quartetto difensivo composto da Arias, Mina, D. Sánchez e Mojica. Nel centrocampo a due ci saranno C. Sanchez e Uribe, mentre sulla trequarti desta forte apprensione l’infortunio di James Rodriguez, arrivato nel match contro il Senegal. Nel caso non dovesse farcela, al suo posto è pronto Muriel, affiancato da Quintero e Cuadrado. L’unica punta sarà Radamel Falcao che fin qui ha fortemente deluso.

QUI INGHILTERRA – Quest’anno la formazione d’oltremanica sembra davvero essere ben collaudata e in ogni minimo dettaglio. Harry Kane si è imposto di gran carriera al vertice della classifica cannonieri, gli esterni in attacco e a centrocampo sono sempre stati efficienti e dalla corsa continua, e la difesa non ha accusato particolari sbavature, eccetto qualche errore di troppo di Walker. L’Inghilterra presenterà invece l’abitudinario 3-4-3, con Maguire titolare dal 1′ pronto a sostituire l’infortunato Stones. La linea di centrocampo sarà formata da Trippier, Henderson, Alli (favorito su Loftus-Cheek) e Young, mentre in attacco ci sarà spazio per il tridente firmato Lingard-Kane-Sterling.

Probabili formazione Colombia-Inghilterra (Domenica 3 luglio, ore 20)

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. CT: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. CT: Southgate

Colombia-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Colombia-Inghilterra sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.