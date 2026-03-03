Probabili formazioni Como Inter, Chivu pensa al turnover in Coppa Italia? 5 titolarissimi possono riposare! Le idee per la semifinale di stasera

Questa sera, alle ore 21.00, i riflettori si accendono sulla semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter, che sarà trasmessa in diretta su Canale 5. La sfida segna l’inizio di un doppio confronto che si concluderà ad aprile allo Stadio Meazza. Entrambe le squadre arrivano al match con morale alto, grazie alle vittorie in campionato di sabato scorso contro Lecce e Genoa. La posta in palio è alta: il vincitore si guadagnerà un posto nella finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio.

Nonostante il largo successo dell’Inter per 4-0 nel match di andata del girone di campionato a San Siro, la gara di oggi nasconde diverse insidie. Cesc Fabregas, allenatore del Como, dovrà fare a meno di Morata e Addai, quest’ultimo fuori per il resto della stagione a causa di infortunio. Il tecnico spagnolo avrà quindi a disposizione una rosa rimaneggiata per affrontare i nerazzurri.

Anche in casa Inter, le scelte di formazione sono influenzate dalle assenze. Cristian Chivu, allenatore della squadra milanese, non potrà contare su Bonny e soprattutto su Lautaro Martínez, capitano e trascinatore dell’attacco, fermo per un infortunio. Nonostante ciò, le scelte sembrano ormai delineate: in difesa, il terzetto composto da Bisseck, Acerbi e Bastoni dovrà blindare la porta, mentre a centrocampo Darmian e Frattesi sono favoriti per partire titolari nei ballottaggi con Dumfries e Thuram.

In attacco, l’intero peso della manovra offensiva sarà sulle spalle del giovane Pio Esposito, che sta emergendo come punto di riferimento per l’Inter. Chivu farà affidamento sulla solidità di Calhanoglu e Mkhitaryan per gestire i ritmi di una partita che si preannuncia combattuta e vibrante fin dal primo minuto.

Questa semifinale si prospetta come una sfida decisiva per entrambe le squadre, con l’Inter che cercherà di confermare il suo ruolo di favorita e il Como che, pur con assenze importanti, lotterà per sorprendere i nerazzurri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. All. Chivu.