Probabili formazioni Frosinone-Sampdoria, quarta giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo sabato sera al Benito Stirpe

Anticipo serale per Frosinone e Sampdoria, che si sfideranno sabato sera allo stadio Benito Stirpe. Dopo il grande successo ottenuto in casa contro la favorita Napoli, Giampaolo e la sua squadra non hanno intenzione di fermarsi per puntare all’obiettivo Europa League. Nessun turnover in vista, nonostante dovrà affrontare la Fiorentina mercoledì nel recupero della prima giornata. Il Frosinone invece è già in una situazione difficile: un punto in classifica, cinque gol subiti e zero segnati per la squadra di Longo. Tanti infortunati tra i gialloazzurri e alcuni cambi in vista della partita con i blucerchiati.

QUI FROSINONE – Lista infinita di infortuni per i ciociari. Oltre ai lungodegenti Gori, Paganini e Dionisi che difficilmente vedremo in campo nel girone di andata del campionato, sono indisponibili per la partita anche Vloet, Halfredsson e Campbell. Da valutare invece il centrocampista Zampano, fastidio al flessore della coscia per lui ma dovrebbe recuperare. Due cambi previsti per l’allenatore Longo: Kranjic e Cristeig al posto di Capuano e Cassata.

QUI SAMPDORIA – Tegola per Giampaolo, che deve fare a meno di Saponara. L’ex fiorentina ha una lesione al bicipite femorale e dovrebbe rientrare a inizio ottobre. Sicuramente indisponibile Regini, difficile il recupero di Praet. Esercizi di potenziamento durante l’allenamento per Tonelli, ma il difensore dovrebbe essere della partita. Per il resto, è attesa la stessa formazione che ha battuto il Napoli.

Probabili formazioni Frosinone-Sampdoria (Sabato ore 20:30)

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Kranjc; Zampano, Chibsah, Cristeig, Maiello, Molinaro; Perica, Ciano. Allenatore: Moreno Longo

Sampdoria(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo