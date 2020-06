Probabili formazioni Genoa Juventus: Pandev dal 1′ sfida CR7

Probabili formazioni Genoa Juventus, le scelte dei due tecnici: Nicola manda in campo Pandev, Sarri risponde con Dybala e CR7

Da una parte una squadra che deve assolutamente salvarsi, dall’altra una compagine che deve mantenere il passo per poter conquistare il titolo e allontanare le pretendenti. La giornata di serie A si apre con il match tra Genoa e Juventus, i bianconeri vogliono dare continuità al successo dopo la vittoria col Lecce.

COME ARRIVA IL GENOA – Il 2-2 in rimonta col Brescia può essere un segnale più che positivo, ma bisogna fare altri punti nel match di questa sera. Spazio al solito 3-5-2 con Pandev in attacco dal primo, affiancato da Favilli.

COME ARRIVA LA JUVE – I bianconeri arrivano alla sfida coi rossoblù con tante certezze, tra cui quella del tridente. Spazio a Dybala come falso nueve, con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi a completare il pacchetto offensivo.

Probabili formazioni Genoa Juventus

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Favilli, Pandev. Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri