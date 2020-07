Probabili formazioni Juventus Atalanta: serata di gala all’Allianz Stadium, Dybala sfida il connazionale Papu Gomez

Una serata di gala, un momento importantissimo sia per la Juventus che l’Atalanta. I padroni di casa devono assolutamente vincere per poter cancellare il ko contro il Milan e tornare in corsa per lo scudetto, i nerazzurri vogliono tornare al successo a Torino dopo 30 anni e sognare in grande.

COME ARRIVA LA JUVE – Demiral, De Sciglio, Khedira. Sono questi i tre giocatori che non saranno a disposizione di Maurizio Sarri. Si va verso il 4-3-3 con un tridente più che pesante: Dybala falso nueve scortato da Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, il giocatore da tenere maggiormente sott’occhio.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Tutti a disposizione di mister Gasperini per una sfida importantissima. Si va verso la conferma del solito 3-4-1-2 con il Papu Gomez alle spalle di Josip Ilicic e Duvan Zapata.

Probabili formazioni Juventus Atalanta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini