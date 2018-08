Probabili formazioni Lazio-Napoli: i dubbi di Ancelotti

Probabili formazioni Lazio-Napoli, 1ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida dell’Olimpico

L’ottima stagione di entrambe le squadre è ormai alle spalle. Così come il pre-campionato: agrodolce per la Lazio, molto deludente per il Napoli, rinnovato in panchina con l’arrivo di Carlo Ancelotti, ma ancora lontanissimo parente della meravigliosa creatura rodata da Maurizio Sarri nell’ultimo triennio. Lazio-Napoli è già big-match, alla prima giornata. Giusto per far capire a tutti che la Serie A è tornata. Il mercato non ha regalato grandissime soddisfazioni ai due tecnici, che attendevano grandi colpi. E che invece si sono ritrovati ottimi rincalzi, ma pochissimi titolari: Inzaghi ha accolto Acerbi al posto di De Vrij, le scommesse Badelj e Correa, ma anche gli interessantissimi talenti Berisha e Durmisi. Ma in compenso ha perso Felipe Anderson, migrato verso il ricco lido del West Ham. Ancelotti, da par suo, ha tante spine da eliminare in fretta: l’infortunio di Meret ha complicato i piani in porta, mentre Fabian Ruiz e Verdi stanno facendo un po’ di fatica ad inserirsi nei nuovi meccanismi di gioco.

QUI LAZIO – La sconfitta nell’ultima giornata della scorsa annata contro l’Inter complica anche oggi i piani di Simone Inzaghi, che deve fare i conti con le pesantissime squalifiche di Lucas Leiva e Lulic. Ma non ci sono particolari dubbi sui sostituti: il primo verrà rimpiazzato da Badelj, il secondo da Durmisi. Solo panchina per Berisha, che negli ultimi giorni ha dovuto pure fronteggiare qualche noia muscolare. Davanti Luis Alberto a sostegno di Ciro Immobile.

QUI NAPOLI – L’indisponibilità dell’infortunato Meret rende tutto facile: al suo posto gioca Karnezis, molto incerto nelle ultime amichevoli. In difesa Malcuit va in panchina, spazio ad Hysaj sulla destra, con Mario Rui impiegato a sinistra. A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski si giocano una maglia, così come Verdi e Callejon davanti. Al centro dell’attacco largo a Milik, con Mertens che si accomoda in panchina. Pronto, nel caso, a subentrare a partita in corso.

Probabili formazioni Lazio-Napoli (Sabato ore 20.45)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Cacares, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

SQUALIFICATI: Lulic, Patric, Lucas Leiva. INDISPONIBILI: Murgia.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti.

SQUALIFICATI: nessuno. INDISPONIBILI: Meret, Ghoulam, Younes.