Probabili formazioni Milan-Roma: Gattuso ritrova Calhanoglu

Probabili formazioni Milan-Roma, 3ª giornata di Serie A 2018-2019: infortunati, indisponibili, squalificati della sfida di San Siro

Dimenticare il secondo tempo del San Paolo nel più breve tempo possibile. Questa la missione del Milan, che per voltare pagina ha bisogno soltanto di una cosa: i tre punti. Punti importantissimi, punti che potranno permettere alla squadra guidata da Gennaro Gattuso di avvicinarsi alla pausa per le nazionali senza patemi d’animo. Di fronte c’è però la temibile Roma di Eusebio Di Francesco, che non ha alcuna intenzione di fare sconti dopo il buon avvio di campionato. E poi, i giallorossi, hanno un conto in sospeso con i rossoneri, che nella passata stagione rischiarono di mettere in pericolo la qualificazione in Champions League di Dzeko e compagni (con la vittoria del 25 febbraio firmata dalle reti di Cutrone e Calabria all’Olimpico).

Probabili formazioni Milan-Roma (Venerdì ore 20.30)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Milan-Roma Streaming: dove vederla in tv

Milan-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.