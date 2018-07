Probabili formazioni Russia-Croazia: le ultime sui quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio venerdì 7 luglio alle 20

«Siamo venuti in Russia per fare grandi cose» ha detto il commissario tecnico croato Dalic dopo che Rakitic ha spedito i suoi compagni ai quarti di finale, realizzando il rigore decisivo. La Croazia non è più una sorpresa in questo campionato mondiale, semmai una solida realtà. Le tante gemme a disposizione di Dalic permettono ad un intero popolo di sognare una storica qualificazione in semifinale e, sfruttando il fatto di essere capitati nella parte di tabellone più facile, un inimmaginabile finale. I biancorossi sono riusciti a superare la stoica Danimarca solamente ai calci di rigore dopo che la stella più luminosa della nazionale, Lukas Modric, aveva fallito quello decisivo a fine secondo tempo supplementare. Ora di fronte troveranno i padroni di casa e vera sorpresa, loro sì, del Mondiale: la Russia. La squadra di Cherchesov non ha alcuna intenzione di arrestare la cavalcata e dopo aver fatto fuori le Furie Rosse spagnole ora puntano a ripetere lo scherzetto contro i croati. I favori del pronostico sono, ovviamente, ad appannaggio croato ma come questo pazzo Mondiale ci ha insegnato fino a qui, occhio alle sorprese.

Probabili formazioni Russia-Croazia (Sabato 7 luglio, ore 20)

RUSSIA (3-4-2-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Sergei Ignashevich; Smolnikov, Kuziaev, Zobnin, Zhirkov; Golovin, Cheryshev; Dzyuba. Commissario tecnico: Cherchesov

CROAZIA (4-1-4-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic; Rebic, Modric, Rakitic, Perisic; Mandzukic. Commissario tecnico: Dalic

Russia-Croazia Streaming: dove vederla in tv

Russia-Croazia sarà trasmessa a partire dalle ore 20 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.