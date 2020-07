Probabili formazioni Sampdoria-Milan: Conti ancora indisponibile

Probabili formazioni di Sampdoria-Milan, i blucerchiati ormai sono salvi ma non sarà facile per i rossoneri, sempre con l’obiettivo quinto posto

COME ARRIVA LA SAMPDORIA- Quattro indisponibili per Ranieri che dovrà portare a termine la stagione cercando in qualche modo di mantenere alta la concentrazione nonostante la stanchezza e la salvezza già acquisita.

COME ARRIVA IL MILAN- Milan arrembante in questo periodo, non ci sarà Conti infortunato ma ci sarà una squadra pronta a lottare per arrivare alla Roma anche se ci vorranno due vittorie e tanta speranza.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Ekdal, Bereszyński, Chabot, Ramirez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli