Probabili formazioni Empoli-Lazio: fuori Antonelli, Inzaghi conferma tutti

Probabili formazioni Empoli-Lazio, quarta giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo domenica sera al Castellani

Arriva domenica pomeriggio la sfida tra Empoli e Lazio allo stadio Carlo Castellani. Situazione inattesa in casa Lazio, che dopo tre giornate ha conquistato appena tre punti contro il Frosinone prima della pausa. Le sconfitte iniziali con Napoli e Juventus sembrano aver dato una scossa alla squadra di Inzaghi, che non ha intenzione di perdere altri punti per strada. Buon inizio di campionato invece per l’Empoli, momentaneamente ottavo in classifica. Quattro punti per la compagine di Andreazzoli, risultato di una vittoria alla prima giornata e un pareggio alla terza.

QUI EMPOLI – Andreazzoli deve fare a meno di Antonelli per una lesione al bicipite femorale procurata contro il Verona. Da valutare invece il recupero di Maietta, difficile che scenda in campo però. Piccolo problema all’occhio Pasqual, ma dovrebbe recuperare per domenica. In difesa allora i soliti Di Lorenzo e Silvestre, insieme al giovane esordiente Rasmussen e Pasqual. Confermati il resto dei titolari: Krunic, Capezzi e Acquah a centrocampo, Zajc trequartista dietro a Caputo e La Gumina.

QUI LAZIO – Pochi dubbi invece per Inzaghi, che non ha nuovi infortuni di cui preoccuparsi eccetto ai già noti Berisha, Luiz Felipe e Lukaku. Confermati quindi gli stessi undici iniziali delle ultime due partite. Strakosha in porta, davanti a lui il trio composto da Wallace, Acerbi e Radu. Centrocampo a cinque con Marusic, capitan Parolo, Lucas Leiva, Lulic e il fenomeno Milinkovic-Savic. In attaccato il solito due Luis Alberto e Immobile.

Probabili formazioni Empoli-Lazio (Domenica ore 18)

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Pasqual; Krunic, Capezzi, Acquah; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi