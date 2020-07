Probabili formazioni Spal Inter: torna Eriksen, fuori Lukaku

Probabili formazioni Spal Inter: le possibili scelte di Di Biagio e Conte per il match di giovedì sera alle 21.45

Nella 33esima giornata di Serie A, la Spal ospiterà l’Inter. La squadra ferrarese, alla ricerca di punti salvezza, si troverà di fronte una formazione tornata alla vittoria contro il Torino, che ora vuole blindare il secondo posto. Ecco le probabili formazioni della sfida di giovedì sera alle 21.45.

COME ARRIVA LA SPAL – Ultimo posto in Serie A per la Spal, che ora vede sempre più lontana la salvezza. Nell’ultimo turno gli estensi hanno perso contro il Genoa, così come nei turni precedenti contro l’Udinese e la Sampdoria. Di Biagio contro i nerazzurri dovrà fare a meno degli indisponibili Berisha, Fares e Valoti. Nessuno squalificato, invece, per il match.

COME ARRIVA L’INTER – Dopo un periodo negativo, l’Inter è tornata alla vittoria contro il Torino, vincendo in rimonta e convincendo nel secondo tempo. Antonio Conte, contro gli estensi, non avrà a disposizione Diego Godin, squalificato. Gli infortunati, invece, sono tutti a centrocampo: non ci saranno Barella, Sensi e Vecino.

Probabili formazioni Spal Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, D’Alessandro; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez.