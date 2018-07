Probabili formazioni Svezia-Inghilterra: le ultime sui quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio sabato 7 luglio alle 16

Alzi la mano chi aveva scommesso un euro sulla Svezia ai quarti di finale Mondiale. Probabilmente nessuno. Lo scetticismo regnava sovrano intorno ad una formazione che era riuscita nell’impresa di eliminare l’Italia alle qualificazioni mondiali, basandosi unicamente sulla propria forza difensiva. I gialloblu non vogliono smettere di stupire e dopo aver fatto fuori la Svizzera negli ottavi, vogliono ripetere lo scherzetto anche contro i Tre Leoni, favoritissimi per l’accesso alla finale mondiale. Nemmeno l’Inghilterra, però, si può dire un habitué di questi palcoscenici. I tre leoni non raggiungono i quarti di finale di un Mondiale dal 2006, anno in cui vennero sconfitti ai rigori dal Portogallo. Ecco perché, vista la scarsa esperienza di molti dei protagonisti, la sfida tra la nazionale di Andersson e quella di Southgate potrebbe riservare sorprese.

I numeri della nazionale scandinava raccontano comunque di una delle squadre più solide di questo Mondiale: in tre partite su quattro Olsen non ha subito reti. Non sarà la nazionale più spettacolare, ma è sicuramente quella più concreta e che riesce ad esaltare al massimo le proprie caratteristiche. Anche contro l’Inghilterra, quindi, verrà riproposto il solito 4-4-2 con Krafth e Augustinsson sulle fasce, Lindelof e Granqvist al centro e Claesson e Larsson a fare da diga davanti alla difesa. In attacco spazio al colosso Berg insieme a Toivonen. Per quanto riguarda gli inglesi, le due vittorie contro Tunisia e soprattutto Panama avevano illuso un po’ tutti in casa Inghilterra. La successiva sconfitta col Belgio ed il pareggio dopo 120 minuti con la Colombia ha invece restituito ai tre leoni lo status di squadra forte ma non così forte. Rispetto al passato, comunque, la nazionale britannica appare più consapevole delle proprie qualità e più attenta alla parte tattica. Per scardinare il fortino svedese, Southgate si affiderà nuovamente al trio delle meraviglie formato da Lingard, Kane e Sterling.

Probabili formazioni Svezia-Inghilterra (Sabato 7 luglio, ore 16)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. Allenatore: Andersson

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. Allenatore: Southgate

Svezia-Inghilterra Streaming: dove vederla in tv

Svezia-Inghilterra sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.