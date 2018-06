Probabili formazioni Svezia-Svizzera: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio martedì 3 luglio alle 16

Chi avrebbe mai scommesso un solo euro sulla qualificazione della Svezia agli ottavi del Mondiale in Russia 2018? Probabilmente nessuno. Oppure solamente chi è dotato di fervida fantasia. Gli scandinavi li abbiamo, nostro malgrado, ammirati anche in Italia. Contro l’Italia, al playoff per volare alla rassegna iridata. E ha dato la solita impressione di sempre: squadra solidissima, ma con qualità ai minimi termini. E invece la Svezia, in terra russa, si è riscoperta compatta e anche qualitativamente non male. Merito di un centrocampo che, grazie alle meraviglie quotidiane di Forsberg, si fa guardare. Nella fase a gironi l’impressione che la Svezia ha dato alle grandi pretendenti alla vittoria finale è stata ottima, insperabilmente ottima. Prima ha messo alle corde la Corea del Sud con una prestazione solida e attenta, senza concedere nemmeno un tiro in porta ai frizzanti coreani. Poi è andata ko contro la Germania, ma nei minuti di recupero. E con tante recriminazioni per un rigore non concesso dall’arbitro che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Infine, il vero capolavoro, la Svezia lo ha offerto contro il Messico, rivelazione del Mondiale schiantata con un sonoro e meritatissimo 3-0. E adesso guai a chi considera la Svezia la Cenerentola del Mondiale: la fase a gironi ha già avvisato tutti. Svizzera compresa, prossimo avversario della selezione di Andersson. Fra mille polemiche per la gara contro la Serbia si è qualificata senza patemi d’animo, permettendosi anche il lusso di fermare il Brasile sull’1-1. Un buon curriculum, da sfruttare a partire dalla delicatissima sfida contro la Svezia, che vale l’accesso ai quarti di finale.

QUI SVEZIA – Orfana dello squalificato Larsson, la Svezia si affaccia alla sfida contro la Svizzera con le solite certezze. A partire dalla granitica coppia di centrali difensivi composta da Lindelof e Granqvist. A centrocampo Claesson e Forbserg dovranno garantire qualità in abbondanza, Ekdal quantità e corsa sopra i livelli di guardia. In attacco agiranno i soliti noti, ovvero Berg e Toivonen, che non stanno facendo rimpiangere l’assenza in Russia di Zlatan Ibrahimovic.

QUI SVIZZERA – Schar e Lichtsteiner sono out per squalifica: non certo una buona notizia per il commissario tecnico Vladimir Petkovic, che al centro lancia Akanji e Djourou e sulle corsie si affida ad Elvedi e Rodriguez. Il grande dubbio è però legato all’attacco, con Gavranovic e Seferovic che si contendono la maglia da titolare. Risolto questo dubbio, Petkovic per il resto dovrebbe avere solamente tante certezze.

Svezia-Svizzera, le probabili formazioni (Martedì 3 luglio ore 16)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Hiljemark, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen. Commissario tecnico: Jan Andersson.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Elvedi, Djourou, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Embolo; Gavranovic. Commissario tecnico: Vladimir Petkovic.