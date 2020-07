Probabili formazioni Torino Genoa: Belotti di fronte a Pinamonti

Probabili formazioni Torino Genoa: le possibili scelte di Longo e Nicola per la sfida della 33esima giornata

Torna la Serie A con la 33esima giornata, che mette di fronte due formazioni in cerca di punti salvezza. Il Torino ospiterà infatti all’Olimpico il Genoa, reduce dalla vittoria con la Spal. Ecco le probabili formazioni del match che si giocherà giovedì sera alle 21.45.

Registrati su Super6 e gioca ora gratis

COME ARRIVA IL TORINO – Dopo la vittoria contro il Brescia, il Torino ha ottenuto una sconfitta contro l’Inter, nonostante avesse indirizzato bene la gara. Per il match contro i rossoblù, Moreno Longo potrà contare sulla squadra quasi al completo. Nessuno squalificato, infatti, mentre tra gli indisponibili figura solamente Baselli.

COME ARRIVA IL GENOA – Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Genoa è tornato alla vittoria contro la Spal. Ora la squadra di Nicola, che è divisa da quella granata da una sola posizione in classifica, vuole mettere in archivio la salvezza. Due infortunati per il match: non ci saranno infatti Radovanovic e Romero, mentre non ci sarà nessuno squalificato.

Probabili formazioni Torino Genoa

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Zaza; Belotti.

GENOA (3-4-2-1): Perin; Romero, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Iago Falque; Pinamonti.