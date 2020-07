Probabili formazioni Udinese Lazio: coppia Immobile-Caicedo dal 1′

Probabili formazioni Udinese Lazio: le possibili scelte di Gotti e Inzaghi per la sfida della Dacia Arena

Durante la 33esima giornata di Serie A si disputerà anche la sfida tra Udinese e Lazio. La squadra di Gotti vuole tornare a vincere dopo l’ultima sconfitta, mentre quella biancoceleste deve rialzare la testa dopo un periodo negativo. Le probabili formazioni del match.

COME ARRIVA L’UDINESE – Nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta per l’Udinese. Contro la Sampdoria, i friulani hanno perso 3 a 1, nonostante nelle precedenti sfide fossero riusciti a battere Spal e Roma e ad ottenere un punto prezioso contro il Genoa. Mandragora e Prold saranno gli unici due assenti del match contro la Lazio per infortunio. Nessuno squalificato, invece, per Gotti.

COME ARRIVA LA LAZIO – La squadra di Inzaghi sta vivendo un momento difficile. Dopo la vittoria contro il Torino in rimonta, per la Lazio sono arrivate tre sconfitte, contro Milan, Lecce e Sassuolo. Il sogno scudetto è quasi definitivamente svanito, ma c’è ancora una Champions League da conquistare. Per il match con l’Udinese non ci saranno gli infortunati Correa, Lulic e Marusic. Sarà invece squalificato Patric.

Probabili formazioni Udinese Lazio

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo