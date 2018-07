Probabili formazioni Uruguay-Francia: le ultime sui quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio venerdì 6 luglio alle 16

Al Mondiale non esiste l’esito scontato. Di nessuna partita. Men che meno di una gara come Uruguay-Francia, due delle nazionali più lanciate della rassegna in Russia. La Celeste vive di adrenalina: la vittoria contro il Portogallo ha galvanizzato tutta la truppa, che adesso sogna in grande, grazie alla solidità difensiva e al fiuto del gol degli attaccanti Suarez e Cavani, due assi nella manica del sognatore Tabarez. Anche contro CR7 e compagni l’Uruguay è rimasto unito, nonostante le tante difficoltà incontrate nella gara contro i lusitani. E adesso possono permettersi di sognare in grande, sebbene lo sparring partner dei quarti di finale non è proprio l’ultimo arrivato. La Francia, contro l’Argentina, ha vinto. Ha convinto sul piano del gioco. Ma si è concessa anche qualche sbandata che avrebbe potuto pagare a carissimo prezzo. Non è andata così, soprattutto per la forza dirompente di Mbappè, ormai uno dei più seri candidati al prossimo Pallone d’Oro. Ha fatto a brandelli la difesa di Sampaoli e ora, già ai quarti di finale contro l’Uruguay, promette altri fuochi d’artificio.

Probabili formazioni Uruguay-Francia (Venerdì 6 luglio, ore 16)

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Giroud, Griezmann. Commissario tecnico: Didier Deschamps.

URUGUAY (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez. Commissario tecnico: Oscar Washington Tabarez.

Uruguay-Francia Streaming: dove vederla in tv

Uruguay-Francia sarà trasmessa a partire dalle ore 16 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Canale 5 (anche in HD al canale 505 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) con il commento irriverente della Gialappa’s Band. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente tramite il sito Mediaset e sulle frequenze radiofoniche di Radio 1.