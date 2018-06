Probabili formazioni Uruguay-Portogallo: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio sabato 30 giugno alle 20

Da una parte la solidità, persino granitica, della Celeste. Dall’altra il talento, purissimo ma non sempre funzionale al gruppo, dei lusitani. Uruguay-Portogallo, se non è un quarto di finale anticipato, poco ci manca. E invece il tabellone ha già fatto lo scherzetto di farle incontrare, o meglio scontrare, agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il cammino nella fase a gironi racconta, però, di due squadre molto diverse: l’Uruguay non è più spettacolare come quattro anni fa, ma ha trovato una compattezza difensiva davanti al portiere Muslera straordinaria. Non è un caso che l’ex portiere della Lazio non abbia ancora subito nemmeno un gol contro Russia, Egitto e Arabia Saudita: niente male. Si devono ancora svegliare per bene Suarez e Cavani, ma Tabarez sente di aver in pugno il gruppo. Un gruppo che, per l’esperto commissario tecnico, sarebbe persino disposto a gettarsi nel fuoco. Lo stesso sentimento lo prova anche il Portogallo nei confronti di Fernando Santos, l’equilibratore che ha permesso ai lusitani di trionfare agli Europei di Francia del 2016. Ma la prima fase è andata in archivio con troppa sofferenza: se l’Iran avesse fatto gol al ’90, nell’ultima gara, sarebbero stati dolori. Traduzione? Eliminazione, senza appello, in un girone non esattamente proibitivo (Marocco e Iran erano davvero poca cosa).

QUI URUGUAY – Per quanto riguarda l’undici che affronterà il Portogallo sarà sempre la solita, solidissima Celeste. Muslera in porta, davanti a lui la linea difensiva composta da Varela, Gimenez, Godin e Caceres. A centrocampo non c’è spazio per l’ex metronomo della Sampdoria Lucas Torreira: giocano Bentancur e Vecino, non certo spettacolari, ma efficaci in entrambe le fasi. Sulle corsie agiranno invece Nandez e De Arrascaeta, mentre davanti promettono scintille Cavani e Suarez.

QUI PORTOGALLO – Anche per il Portogallo difficilmente ci sarà spazio per qualche novità di rilievo nella formazione che affronterà l’Uruguay. In difesa al centro giocano Fonte e Pepe, sulle corsie Guerreiro a sinistra e Cedric a destra, mentre in mezzo al campo William Carvalho e Adrien Silva garantiranno qualità e quantità. Quaresma e Joao Mario saranno impiegato sulle fasce, mentre davanti Cristiano Ronaldo non ha ancora chiaro chi sarà il suo partner: Guedes e André Silva si contendono una maglia.

Probabili formazioni Uruguay-Portogallo (sabato 30 giugno ore 20)

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez. Commissario tecnico: Oscar Tabarez.

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, William Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Ronaldo, André Silva. Commissario tecnico: Fernando Santos.