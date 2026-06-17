Provedel a un passo dall’Inter, l’agente Rava conferma la trattativa: «Siamo molto vicini al trasferimento!»

Provedel è prossimo a diventare il nuovo portiere dell’Inter. L’agente Rava conferma la trattativa: ecco le sue dichiarazioni

Il calciomercato dell’Inter si accende con una notizia destinata a infiammare l’entusiasmo della tifoseria nerazzurra. La dirigenza milanese è infatti al lavoro per rinforzare il proprio organico e, in particolare, per blindare il reparto arretrato in vista della prossima e impegnativa stagione. Il nome in cima alla lista dei desideri per la porta è quello di Ivan Provedel. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato oggi una clamorosa e definitiva conferma ufficiale. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Rava, procuratore del forte estremo difensore, ha fatto il punto della situazione, rivelando come il passaggio del suo assistito all’ombra della Madonnina sia ormai prossimo alla chiusura.

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Le dichiarazioni dell’agente: operazione in fase avanzata

Le parole del procuratore non lasciano spazio a dubbi o a interpretazioni fumose, confermando l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza di Viale della Liberazione. L’agente ha infatti dichiarato in diretta televisiva: “Siamo molto vicini al trasferimento all’Inter”.

Questa affermazione così netta e perentoria lascia chiaramente intendere come la complessa trattativa di mercato sia giunta in una fase estremamente avanzata. I contatti tra l’entourage del portiere e il club si sono intensificati nelle ultime ore, portando le parti a un accordo di massima che attende solo di essere formalizzato. L’Inter è pronta ad accogliere un profilo di assoluta affidabilità, capace di garantire sicurezza ed esperienza tra i pali.

Il sogno nel cassetto: una questione di cuore e tifo

Oltre agli aspetti puramente tecnici e alle logiche finanziarie, l’operazione nasconde un risvolto romantico di grande impatto. Nel corso della lunga intervista concessa a Sportitalia, Rava ha poi aggiunto un dettaglio umano e personale particolarmente significativo, svelando il profondo legame tra il giocatore e i colori milanesi. Il procuratore ha infatti sottolineato: “Provedel è tifoso dell’Inter da sempre e penso che per lui sia la chiusura di un cerchio”.

Si tratta di parole profonde, che evidenziano non soltanto la solidità e la concretezza dell’operazione di calciomercato, ma anche e soprattutto il grandissimo valore emotivo che l’eventuale approdo a Milano avrebbe per l’estremo difensore. Vestire la maglia della propria squadra del cuore rappresenta il coronamento di una carriera costruita con estremo sacrificio e infinita dedizione.

Gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità

La macchina organizzativa dell’Inter continua dunque a lavorare sotto traccia, senza alcuna sosta, per definire gli ultimissimi dettagli burocratici dell’affare. L’intesa economica sembra ormai blindata, e restano da limare le ultime questioni formali per giungere alla tanto attesa fumata bianca. L’ambiente nerazzurro è in totale fibrillazione, mentre cresce vertiginosamente l’attesa per quella che potrebbe diventare, a stretto giro di posta, una delle prossime e più importanti ufficialità del mercato estivo. Il puzzle tattico per la nuova stagione prende forma, e la porta interista si prepara ad accogliere il suo nuovo guardiano.