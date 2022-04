Pruzzo esalta Abraham: «Avevo dubbi, ma ora mi ha convinto. Può diventare fortissimo»

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Il Messaggero di Abraham e della sua stagione

«Dal suo arrivo nutrivo un po’ di dubbi, ma ora mi ha conquistato. E’ un attaccante completo e segna tanto anche in un campionato come il nostro. Ha dimostrato al primo anno di saperci fare. Per me ha ancora ampi margini di miglioramento, può dimostrare ancora tanto».