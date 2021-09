PSG, Anelka sicuro: «Messi deve mettersi al servizio di Mbappé»

L’ex attaccante francese Nicolas Anelka ha parlato della situazione Messi al PSG, elogiando Mbappé

Nicolas Anelka, ex attaccante francese passato anche per la Juventus, in una intervista a Le Parisien ha parlato della situazione complicata di Messi al PSG; elogiando Mbappé.

«Mbappé deve guidare l’attacco perché è il numero 1. Messi era al Barcellona, ma ora deve servire Mbappé mettersi al suo servizio. È al club da cinque anni e Messi deve rispettarlo. È un giocatore fenomenale in termini di velocità, non c’è nessuno migliore sul pianeta. Se il PSG vuole avere la squadra migliore, deve fare di tutto per tenerlo. Penso che sia molto chiaro nella Kylian ha in testa di vincere il Pallone d’Oro e allo stesso tempo che voglia vedere qualche altro campionato competitivo. Sogna il Pallone d’Oro e come può vincerlo se sta giocando nel sesto miglior campionato della UEFA per coefficiente? Se Kylian fosse stato in Inghilterra o in Spagna negli ultimi tre anni, avrebbe già vinto il Pallone d’Oro».