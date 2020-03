PSG Borussia Dortmund: le difficoltà di Emre Can e Witsel

Emre Can e Witsel hanno sofferto molto in PSG-Borussia Dortmund. Tanti meriti del pressing avversario

Se Emre Can era stato tra i migliori in campo nella gara di andata, in PSG-Borussia Dortmund ha faticato tantissimo. Molti meriti sono stati della pressione avversaria, la cui intensità ha messo in difficoltà gli ospiti.

Un esempio nella slide sopra. Il BVB prova a impostare da dietro, ma il pentagono arretrato (formato dai 3 difensori e i 2 mediani) è ben marcato dagli avversari. Paredes e Gueye accorciano bene su Emre Can e Witsel, col BVB che non riesce a superare il pressing avversario. Rispetto al match di andata, i gialloneri sono stati molto sterili.