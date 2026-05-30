Il PSG torna sul tetto d’Europa: Arsenal battuto ai rigori e seconda Champions consecutiva

Parigi festeggia la Champions League: Arsenal sconfitto ai rigori, il PSG resta campione d’Europa dopo il successo contro l’Inter dell’anno scorso

Il PSG di Luis Enrique conquista la seconda Champions League consecutiva, superando l’Arsenal ai calci di rigore dopo una finale intensa e ricca di tensione.

Decisivo l’errore di Gabriel dal dischetto, che consegna ai parigini un trofeo storico: solo il Real Madrid, prima di loro, era riuscito a vincere la Coppa dalle Grandi Orecchie per almeno due stagioni di fila.

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Eppure la serata era iniziata in salita. Dopo appena 6 minuti, l’Arsenal era passato in vantaggio grazie al gol di Kai Havertz.

Il Paris Saint‑Germain, però, non ha mai perso il controllo del gioco: ha continuato a palleggiare, a costruire e a spingere fino a trovare il pareggio al 65’, quando Ousmane Dembélé ha trasformato un calcio di rigore. Da lì in avanti, poche vere occasioni e finale inevitabilmente ai rigori.

La sequenza dei rigori

Il primo a presentarsi sul dischetto è Gonçalo Ramos, subito imitato da Gyökeres. Per il PSG segna anche Doué, mentre arriva il primo errore della serie: Eze calcia largo.

Raya tiene in vita l’Arsenal parando il tentativo di Nuno Mendes, poi Rice non sbaglia. Dopo i primi tre rigori, un errore per parte.

Il Paris però non trema: vanno a segno Hakimi e Beraldo, mentre Gabriel Magalhães sbaglia il penalty decisivo.

Il PSG è di nuovo campione d’Europa!



