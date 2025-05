PSG, Hakimi: «Inter nel cuore, ma farò di tutto per batterla. Luis Enrique mi ha migliorato, ora l’obiettivo…»

Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG, in vista della finale di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito

Achraf Hakimi ha parlato a France 2 in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter.

FINALE CONTRO L’INTER – «È un momento molto importante. La mia prima grande finale europea con il PSG e, per giunta, contro l’Inter. È una finale molto speciale. È stata una tappa importante della mia carriera. Ho trascorso un anno meraviglioso a Milano e ho stretto tante amicizie . Non ho ancora sentito i miei ex compagni di squadra. Non vedo l’ora di incontrarli di nuovo. Io e Lautaro condividiamo un’agenzia ma non ci siamo ancora sentiti . Lui dovrà fare il suo lavoro e io il mio».

RICORDI INTER – «Non dimenticherò mai di aver indossato quella maglia e di aver vinto uno Scudetto. L’Inter sarà sempre nel mio cuore, ma ora sono al PSG e farò di tutto per batterli».

FORZA INTER – «L’Inter è una buona squadra. L’ho vista eliminare grandi club, hanno un piano di gioco molto chiaro, con grandi giocatori. Dovremo essere concentrati perché sarà una partita molto difficile. Vogliamo vincere la nostra prima Champions League».

HAI GIA’ VINTO UNA CHAMPIONS AL REAL – «Ero molto giovane, guardavo chi aveva più esperienza di me per capire come gestire quei momenti. Ora sono calmo, Luis Enrique mi ha dato un livello di gioco che prima non avevo in mente e mi ha aiutato in questo. Il mio fisico? È qualcosa che Dio mi ha dato, questa forza cardiovascolare, questa capacità di sopportare sforzi prolungati. Ci sono anche allenatori, preparatori atletici e nutrizionisti che mi aiutano a recuperare così da poter giocare il più possibile. Mi sento fresco, in forma e fiducioso».