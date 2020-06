PSG, Leonardo: «Mercato? Non spenderemo 100 milioni. Su Mbappé…»

Le dichiarazioni di Leonardo, direttore sportivo del PSG, sulle operazioni di calciomercato del club e sul futuro di Mbappé

Intervistato da Le Parisien, Leonardo si è espresso a proposito dei movimenti di calciomercato del PSG. Ecco le parole del direttore sportivo dei campioni di Francia.

«Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni, e non troppo costose – le sue parole -. Con piccoli ritocchi, a dispetto delle partenze, il livello del nostro organico resterà competitivo. Molti nomi circolano attorno a quello del PSG, ma non sono state fatte offerte. Non è il momento. L’interruzione è stata brutale, penso siamo ancora in questa prospettiva. Sostituire giocatori come Thiago Silva o Cavani non sarà facile, ripartiremo da un anno di transizione. Mbappé? E’ il futuro del PSG. Non credo ci saranno trasferimenti di 100 milioni. Nessuno potrà spendere tanti soldi, nemmeno noi».