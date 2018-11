Psg-Liverpool highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Per la quinta giornata della UEFA Champions League 2018/2019, si sfidano Paris Saint Germain e Liverpool mercoledì 28 novembre alle ore 21.00. Partita chiave per il discorso qualificazione che tiene in ballo ancora tutto il girone.

L’arbitro designato per la sfida è il direttore di gara polacco Marciniak. Ecco gli highlights di Psg-Liverpool:

PSG-LIVERPOOL 1-0 – Bernat la sblocca subito! Il terzino del Psg irrompe in un batti e ribatti in area, controlla il pallone e supera Alisson con una conclusione strozzata sul primo palo

PSG-LIVERPOOL 2-0 – Raddoppia Neymar! Mbappé in velocità, conclusione ravvicinata di Cavani respinta da Alisson e semplice tap-in per il brasiliano

PSG-LIVERPOOL 2-1 – Milner dal dischetto! Il Liverpool rientra in partita con una perfetta esecuzione dagli undici metri che non lascia scampo a Buffon