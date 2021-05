Psg, Marquinhos: «Duro colpo ma ci crederemo fino alla fine»

Il Psg non riesce a battere il Rennes e vede la vetta della Ligue 1 sempre più lontana con il Lille che ora dista tre punti

Il Paris Saint-Germain non riesce a vincere contro il Rennes e vede la vetta della Ligue 1 ancora più distante. Il Lille capolista ha ora 3 punti di vantaggio a sole due giornate dal termine. Ecco le parole del capitano parigino Marquinhos ai microfoni di Canal+.

DELUSIONE – «Ovviamente è un duro colpo per il morale. Ci crederemo fino alla fine, ma noi al Psg dobbiamo fare molto meglio. Sappiamo che è difficile arrivare in testa alla Ligue 1 anche perché se il Lille vince tutte le partite non abbiamo modo di superarla, ma dobbiamo credere di poter vincere il titolo e dobbiamo vincere le nostre ultime partite»

PAREGGIO – «Abbiamo avuto occasioni e non siamo riusciti a segnare. Il calcio è così, sono dettagli. Abbiamo possibilità e non segniamo. E loro magari segnano su un angolo. Questo è il calcio, ma ci rendiamo conto che dobbiamo fare meglio. Abbiamo perso partite che non avremmo dovuto perdere. Abbiamo perso troppi punti in casa e alla fine il risultato è questo»

PROSSIMA GARA – «Dobbiamo pensare alla prossima partita e dobbiamo parlare per la prossima sfida. Quando sei al Psg è inaccettabile che si perdano punti in questo modo. Sta accadendo troppo spesso, una, due, tre volte… Non è la nostra migliore stagione. Dobbiamo parlare tra di noi per la prossima stagione»