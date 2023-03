PSG, Mbappé dopo il record: «La gara di Champions contro il Bayern non è legata al mio futuro»

Kylian Mbappé, dopo il gol messo a segno contro il Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

RECORD – «Il fatto che il pubblico sia con me? Solo giocare qui è un privilegio, ho avuto la possibilità di godermi ogni momento, sono progredito come giocatore. Sono cambiato molto, molto. Sono arrivato che ero un giocatore giovane, forse molto talentuoso, qualunque cosa, ma ero un giocatore giovane. Anche come uomo ho imparato molto qui. E come ho detto, giocare ancora di più al Paris Saint-Germain per me, parigino di nascita, è qualcosa di speciale».

FUTURO – «Se la gara di Champions League contro il Bayern è legata al mio futuro? Se avessi legato il mio futuro alla Champions sarei andato molto lontano da qui».