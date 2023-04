Psg-Mbappé e la bufera per lo spot

Il Psg avrebbe fatto uno spot per la campagna abbonamenti soltanto con Mbappé e il francese non avrebbe gradito soprattutto per la squadra

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, per il talento parigino uno spot così potrebbe seminare zizzania vista l’esclusione di Messi e Neymar in una situazione già non idilliaca.