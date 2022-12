PSG, Mbappé: «Mondiale? Credo che non supererò mai questa delusione»

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato della finale ai Mondiali persa contro l’Argentina del suo compagno Lionel Messi

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha parlato al termine del match contro lo Strasburgo.

PAROLE – «Credo che non supererò mai questa delusione. Ho parlato con Messi dopo la partita, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. Ora aspetto che Leo torni per vincere le partite e segnare gol. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio».