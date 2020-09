Kylian Mbappé è risultato positivo al Coronavirus: la conferma della Federazione francese sull’attaccante del Paris Saint-Germain

L’attaccante del Paris Saint-Germain è asintomatico e già in isolamento, ovviamente non sarà a disposizione di Deschamps per la sfida di martedì contro la Croazia.